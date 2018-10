PEOPLE EXPRESS - Gwyneth Paltrow s'est mariée, la marque d'amour de Dakota Johnson et Chris Martin

PEOPLE - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, on vous parle du mariage du mariage de Gwyneth Paltrow, les fiançailles d'Eddy Murphy et du tatouage de Dakota Johnson et Chris Martin.