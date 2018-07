People Express - Janet Jackson continue sa tournée malgré le deuil, Michel Drucker dégomme Laurent Delahousse

Connue pour son rôle dans Lost, Evangeline Lilly n’a pas embrayé tout de suite vers une autre aventure à l’issue du tournage de la série. Et pour cause, la comédienne confie à People ne "jamais avoir été séduite par la célébrité". Ainsi, elle comptait prendre sa retraite en 2010 à la fin de l’aventure Lost. Dans cette optique, elle s’était installée à Hawaï avec son compagnon, profitant de son temps libre pour éduquer ses deux fils. Mais la comédienne a fini par accepter un rôle dans les films "The Hobbit" de Peter Jackson. Depuis, elle jongle entre la frénésie d’Hollywood et sa vie plus discrète sur l’île.