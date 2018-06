People Express : Jennifer Aniston demoiselle d’honneur de Courteney Cox, Benedict Cumberbatch sauve un coursier, Laura Prepon et Ben Foster se marient

Laura Prepon et Ben Foster ses sont dits "oui" dimanche 3 juin. Les deux acteurs, en couple depuis plusieurs années et fiancés en 2016, ont échangé leurs vœux à New York. L’actrice vedette de la série Orange is the new black a publié une photo sur les réseaux sociaux au bras de son mari, visible notamment dans les films Alpha Dog ou Warcraft. Le couple est parent d’une petite Ella, née en 2017.