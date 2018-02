People Express : Jennifer Aniston célibataire, le mariage surprise d'Amy Schumer, le cadeau de Ryan Reynolds pour Blake Lively

Amy Schumer mariée… après quelques mois de relation





La nouvelle a eu le mérite de surprendre ses fans. L’actrice et humoriste Amy Schumer s’est mariée le 13 février avec son compagnon, le chef cuisinier Chris Fischer. Selon le site Us Weekly, plusieurs célébrités dont Jennifer Aniston (sans Justin Theroux, donc), Jennifer Lawrence ou Jake Gyllenhaal étaient présentes à Malibu pour la cérémonie. Amy Schumer et Chris Fisher avaient officialisé leur relation deux jours avant le mariage. Ils avaient été repérés pour la première fois ensemble en novembre 2017, alors que la comédienne venait de se séparer de son ex petit ami en mai.