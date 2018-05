People Express : Johnny Depp ivre et violent sur le plateau de son prochain film, Kim Kardashian se lance dans la lingerie

Rien ne va plus pour Johnny Depp. Alors que l'acteur, un temps accusé de violences conjugales par son ex-épouse Amber Heard (avant que l’affaire ne se règle à l’amiable), est en plein combat juridique contre ses ex-managers et deux anciens gardes du corps, celui-ci se serait fait remarquer en frappant un membre de l’équipe de son prochain film.





Selon Page Six, Johnny Depp aurait bu et fumé toute la journée sur le plateau, ce qui aurait agacé le technicien, lui demandant d’être plus professionnel et de jouer ses scènes plus rapidement. Il aurait alors tenté de le frapper en hurlant "je te donne 100.000 dollars si tu me frappes maintenant !", avant d’être éloigné du plateau.





Le réalisateur du film a défendu son acteur, expliquant "qu’il est un professionnel accompli […] qui traite toujours les équipes et les gens qui l’entourent avec le plus grand respect".