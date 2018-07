People Express : Julia Roberts envoie des félicitions, le père de Meghan fait savoir qu'il ne se taira pas et Kate Moss rend hommage à Annabelle Neilson

Dans une interview, accordée à TMZ, Thomas Markle, le père de Meghan Markle, répond à la famille royale. Là, il explique ne pas avoir l'intention de rester discret. En froid avec sa fille depuis que plusieurs scandales ont entaché sa réputation, il tente de revenir une fois encore sur le devant de la scène médiatique.





"J'ai gardé le silence pendant des années, maintenant je raconte mon histoire. Depuis que j'ai fait cette interview [au Sun, dimanche dernier], du côté de la famille royale, c'est silence radio. Donc, aujourd'hui je fais une autre interview pour rompre ce silence et qu'ils me parlent." Pas dit que cette stratégie fonctionne. "Je m'amuse du fait que je peux faire taire toute la famille royale et peut-être pourrais-je avoir un rire de la Duchesse".