PEOPLE EXPRESS : Karine Ferri de nouveau maman, Taylor Swift coincée en plein concert

Le couple Ferri-Gourcuff parents pour la deuxième fois !

Et de deux pour Karine Ferri et Yoan Gourcuff ! L’animatrice de TF1 et son compagnon de footballeur viennent d’accueillir leur deuxième enfant, relate Voici. Après le petit Maël né en 2016, c’est une petite fille qui est venue agrandir la famille. Prénommée Claudia, elle est née le 14 juillet, jour de la fête nationale. Des moments en famille avant le retour de "Danse avec les stars" et de "The Voice".