People Express : Kate Upton accuse le patron de Guess de harcèlement sexuel, Clint Eastwood de retour sur le grand écran...

A son tour, Kate Upton a décidé de parler. L'actrice accuse le patron de Guess de harcèlement sexuel. La tête d'affiche du film "Triple alliance",égérie de la marque en 2010 et 2011, a dénoncé son comportement déplacé sur Twitter. "Il est décevant que la marque Guess, si iconique pour les femmes, garde Paul Marciano au poste de directeur artistique #metoo". Un hashtag en référence au mouvement qui encourage les internautes à parler des violences faites aux femmes. Si elle n'en dit pas plus sur les gestes commis, ce n'est pas la première fois qu'elle se mobilise : ces dernières semaines, Kate Upton a publiquement et à plusieurs reprises affiché son soutien à Time's Up, un fonds américain pour soutenir toutes les victimes de harcèlement sexuel.