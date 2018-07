PEOPLE EXPRESS : Katie Holmes fait du shopping dans les rues de Paris, Liam Payne annonce sa séparation avec Cheryl Cole

Depuis des semaines, la rumeur enflait. Ce lundi, Cheryl Cole et Liam Payne ont annoncé leur séparation sur Twitter. La chanteuse britannique de 34 ans et l'ex-chanteur des One Direction, de dix ans son cadet, ont décidé "d'emprunter des chemins différents" seulement un an après la naissance de leur fils Bear. "Cheryl et moi sommes tristes d'annoncer que nous allons nous séparer. Cela a été une décision difficile à prendre. Nous ressentons toujours tellement d'amour l'un pour l'autre en tant que famille. Bear est notre monde et nous vous prions de bien vouloir respecter son intimité alors que nous traversons ensemble cette épreuve", ont-ils tous les deux écrit sur les réseaux sociaux.