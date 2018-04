People Express : Katy Perry craque son pantalon en direct, Meghan Markle et le cannabis, l’ex de Khloé Kardashian est de retour

Épinglé pour ses nombreuses infidélités à Khloé Kardashian alors que celle-ci était enceinte, Tristan Thomson cherche à se faire pardonner. Selon US Weekly, la naissance de sa fille le 12 avril dernier l’a plongé dans le remord et poussé à renouer avec son ex. "Tristan a demandé à Khloé de lui donner une autre chance et leur donner le temps, en tant que couple et comme famille", raconte un proche. Selon certains médias américains, la récente maman aurait accepté de pardonner pour le moment, pour ne pas en faire pâtir la petite True. Ce qui ne plairait pas au clan Kardashian.