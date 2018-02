People Express : Kim Cattrall clashe (encore) Sarah Jessica Parker, Idris Elba va se marier et Tom Hardy se laisse peloter

On les savait déjà en froid après le coup d'arrêt porté à un troisième film Sex and the City. La tension vient encore de monter d'un cran entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker, qui ont pourtant feint l'amitié à l'écran pendant près de 20 ans. La semaine dernière, l'interprète de Samantha dans la série culte annonçait la mort de son frère sans en préciser les causes, exhortant médias et anonymes à respecter sa vie privée. Une demande visiblement pas entendue par son ancienne collègue qui avait envoyé à "sa chère Kim, son amour et ses condoléances" dans un message posté sur les réseaux sociaux.





Kim Cattrall lui a répondu sur Instagram samedi, sans prendre de pincettes. "Ma mère m'a demandé aujourd'hui : 'quand est-ce que cette Sarah Jessica Parker, cette hypocrite, va nous laisser seuls ?'", écrit l'actrice. "Tes constants appels du pied me rappellent de manière douloureuse à quel point tu étais cruelle. Que les choses soient TRES claires (si elles ne l'étaient pas déjà). Tu ne fais pas partie de ma famille. Tu n'es pas mon amie. Donc je t'écris pour te dire une dernière fois d'arrêter d'exploiter notre tragédie afin de restaurer ton image de "gentille fille", poursuit-elle, partageant un article du New York Post détaillant les coulisses du tournage de la série. A bon entendeur...