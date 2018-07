People Express : Kim Kardashian achète des testicules à son chien, Justin Bieber s’est fiancé et lourde chute au concert de Gorillaz

Dans la famille Kardashian, au tour de Kylie Jenner de faire le buzz. Sur une vidéo Youtube (en anglais), elle a expliqué ne pas apprécier son corps de jeune maman. "Mes seins sont réellement trois fois trop gros et ça me dérange", se plaint-elle. "J’ai des vergetures sur ma poitrine. Mon ventre n’est pas le même, ma taille n’est pas la même, mes fesses sont plus grosses, mes cuisses sont plus imposantes".