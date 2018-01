People Express : Kim et Kanye refusent un pactole, Dakota Johnson et Chris Martin roucoulent…

Baby blues

Maman d’une petite Alexis Olympia Ohanian Jr depuis septembre dernier, Serena Williams révèle avoir souffert de dépression post-partum. "C’est un peu la même attitude négative que j’ai parfois sur le court", raconte la championne dans "Vogue". "J’ai fondu en larmes je ne sais plus combien de fois. Ou bien alors les cris me mettent en colère, puis après je suis triste d’avoir ressenti de la colère et enfin je me sens coupable, du genre ‘Pourquoi est-ce que je me sens si triste alors que j’ai un si beau bébé ?’ Les émotions sont dingues."