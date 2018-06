People express : Kim Kardashian obtient la libération d'une prisonnière, un film d'horreur sur Weinstein en préparation et un autre sur Bob Marley

Comment parler d'un prédateur sexuel au cinéma ? Cette question cela fait des mois que Brian De Palma tente d'y répondre. Ce mercredi, il annonce que son film s’appellera "Predator" et sera une histoire d'horreur.





"Je suis en train d'écrire un film sur ce scandale, dont je discute actuellement avec un producteur français. Mon personnage ne s'appellera pas Harvey Weinstein. Mais ce sera un film d'horreur, avec un agresseur sexuel, et cela se passera dans l'industrie du cinéma", a-t-il déclaré au Parisien.





Si le projet n'en est encore qu'a ses prémices, le réalisateur de "Scarface" a déjà annoncé qu'il souhaitait se servir du Festival du Film de Toronto comme toile de fond.





"L'intrigue se situera dans un contexte de harcèlement sexuel à Hollywood et [...] se déroulera pendant le festival du film de Toronto. Nous irons tourner là-bas et Saïd Ben Saïd sera notre producteur. Mais on ne pourra sérieusement pas débuter la production avant un an, Saïd est déjà occupé par quatre autres films, il ne pourra pas gérer celui-là avant l'été 2019."