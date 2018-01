People Express : Kim Kardashian se ridiculise sur les réseaux sociaux, une bague pour Vanessa Paradis… ?

La bague pour Vanessa Paradis ?

Alors, mariage ou pas pour Vanessa Paradis ? Jeudi, la nouvelle avait fait la Une de l’hebdomadaire VSD : Samuel Benchetrit et Vanessa vont se passer la bague au doigt. Plus précisément, selon VSD, ce serait même le 19 juillet prochain à Ars, sur l’île de Ré. Un projet mûrement réfléchi selon le magazine après deux ans de vie commune. Sauf que rebondissement. Jeudi, Sud Ouest a contacté le maire de la ville concernée… et celui-ci a révélé "ne pas être au courant". Alors, farce ou indiscrétion ? Rappelons que Vanessa Paradis n’a jamais été mariée.