People Express : Kim Kardashian se ridiculise sur les réseaux sociaux, Kylie Jenner démasquée...

Kylie Jenner démasquée ?

Dans la famille Jenner, on demande Kylie. Après des mois de cache-cache avec la presse, la demi-sœur de Kim Kardashian a été aperçue pour la première fois en public avec un ventre semble-t-il plutôt "arrondi". Des photos et vidéos de TMZ la montrent vêtue de noir, marchant avec sa meilleure amie Jordyn Woods et sa mère, Kris Jenner.

Une question se pose donc : Kylie a-t-elle besoin de prendre l’air ? En début de semaine, elle s’était affichée pour la première fois en public avec ses sœurs lors d'un shooting photo pour Calvin Klein, tout en cachant son ventre. Ni elle, ni son conjoint le rappeur Travis Scott, n’ont officialisé la grossesse.