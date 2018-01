People Express : Kirsten Dunst enceinte, la photo scandale des sœurs Hadid et Emily Ratajkowski qui se dévoile (encore) sur Instagram

Sur cette photo en noir et blanc, Bella et Gigi Hadid apparaissent totalement nues. Mais c'est surtout la position des deux sœurs qui a heurté certains admirateurs et causé un certain malaise. Accusé d'avoir publié une photo incestueuse, Vogue a en outre reçu les foudres des fans des deux mannequins, ces derniers estimant que l'usage de Photoshop avait complètement modifié les visages des deux jeunes femmes, notamment celui de Bella. Une photo, deux buzz, Vogue a finalement peut-être réussi son coup...