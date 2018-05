PEOPLE EXPRESS : Kylie Jenner dément les rumeurs sur son enfant, Chris Brown dans de sales draps

Katy/Taylor : de nouveau de l’eau dans le gaz ?

On vous parlait hier de la belle lettre envoyée par Katy Perry à Taylor Swift. Après six ans de brouille, Katy avait semble-t-il décidé de recoller les morceaux en s’excusant et en endossant la responsabilité de leur bisbille. Un geste qu’avait apprécié Taylor Swift puisqu’elle avait posté sur son compte Instagram une photo de ladite lettre. Mais on apprend aujourd’hui que Katy aurait été vexée suite à cela. La raison ? Taylor aurait mis en avant les mots où Katy endosse cette fameuse "entière responsabilité". Or, elle aurait préféré que tout cela reste privé, précise le Daily Mail… Dommage, c’était bien parti non ?