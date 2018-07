People Express : Kylie Jenner plus jeune milliardaire au monde, le prince Harry évoque ses futurs enfants et Beyoncé se mobilise pour les étudiants noirs

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, Kylie Jenner bat tous les records en devenant la plus jeune milliardaire au monde, le prince Harry évoque la paternité et Beyoncé lance une collection de prêt-à-porter pour lever des fonds à but caritatif.