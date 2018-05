People Express : l'inhumation d'Avicii, le message d'Ariana Grande un an après l'attentat de Manchester, Shakira chante Carla, le chagrin de Florence Foresti

Les obsèques du DJ suédois Avicii - de son vrai nom Tim Bergling - auront lieu "dans l’intimité" a annoncé sa famille via un communiqué : "Les funérailles se tiendront dans l'intimité, en présence des personnes les plus proches de Tim." Ni la date, ni le lieu ne sont connus. Avicii, l’un des DJs les plus célèbres au monde, avait été retrouvé mort le 20 avril dernier à Mascate (Oman) à l’âge de 28 ans. Quelques jours plus tard, sa famille a avait sobrement indiqué que l’artiste "n'en pouvait plus" et "voulait la paix".