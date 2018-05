People Express : la bague de Mariah Carey, le tatouage hommage d'Ariana Grande, la robe de Meghan Markle était-elle une copie ?

Mariah Carey ne veut plus ruminer le passé ! Alors, pour y parvenir plus facilement, quoi de mieux que de vendre la bague en diamant 35 carats que lui avait offert son ex, James Packer? Selon Page Six, un des managers de la chanteuse aurait discrètement vendu la bague à un bijoutier pour la somme de 2,1 millions de dollars (près d’1,8 millions d’euros). "Un accord de confidentialité a été signé, mais le bijoutier est actuellement en train de la vendre, et il n’existe qu’une seule bague comme celle-ci", indique une source. A 48 ans, la diva serait actuellement en couple avec Bryan Tanaka, l’un de ses danseurs.