People Express : la déclaration de George Clooney à Amal, accablée par l'affaire Weinstein, l'ex-manager de Rose McGowan se suicide

En janvier 2017, Universal Music Latin sort "Despacito". Un tube planétaire est né. Aux commandes, la star du raggaeton Daddy Yankee et Luis Fonsi, chanteur portoricain. Sur Youtube, le clip comptabilise près de 5 milliards de vues. Mais chez Luis Fonsi, on ne parle pas de ce succès inattendu. "A la maison, on évite de parler boulot, a déclaré le chanteur, père de deux enfants en bas âge, à People Magazine. Je suis un papa, un mari, et j'essaye d'apprécier les choses simples de la vie. Nous avons décidé que, malgré l'engouement lié à ma profession, nous voulons être une famille normale et soudée. (...) On fait des barbecues le week-end."