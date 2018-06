People Express : la robe de Meghan Markle sous les critiques, Rihanna voisine d’une icone de la chanson, Demi Lovato annule son concert

Quand Rihanna veut se faire plaisir, elle n’hésite pas à sortir le chéquier. Selon The Sun, la chanteuse a déboursé 8 millions d’euros pour s’offrir une maison de trois étages dans le nord-ouest de Londres. Une nouvelle qui ne pouvait passer inaperçu, d’autant que la Barbadienne est devenue par la même occasion la voisine d’une des plus grandes stars de la musique : Paul McCartney. The Sun croit même savoir que l’installation de la chanteuse inquiète quelque peu l’ex Beatles. "Paul sait que Rihanna est connue pour sa vie d’excès mais il préfère la paix et le calme aux fêtes agitées. Surtout parce qu’il enregistre beaucoup chez lui", détaille une source. La cohabitation entre les deux artistes risque d’être observée de près…