People Express : Laëtitia Milot maman malgré son endométriose, Justin Timberlake comble une fan de 88 ans

"Gardons l’espoir ! Si cela a été possible pour nous, cela l’est peut-être aussi pour vous", a-t-elle lancé. Et pour cause : Laëtitia Milot souffre d'endométriose depuis de longues années. Une maladie qui peut être synonyme d’infertilité. Déterminée, la comédienne avait été opérée en mars 2017 pour avoir plus de chances de tomber enceinte.