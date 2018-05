People Express : le couteau du neveu de Meghan Markle, Hugh Grant bientôt marié

Alors que le mariage princier fait les choux gras de la presse, c’est le neveu californien de Meghan Markle qui a attiré l’attention médiatique ces dernières heures. Et pour cause : Tyler Dooley, 25 ans, a tenté d’entrer dans une discothèque londonienne avec un couteau long de 10 centimètres dans la nuit de samedi à dimanche, relate The Sun. Accompagné de sa mère, de sa petite amie et de son frère, le jeune homme aurait tenté de se justifier face aux vigiles : "Je l'ai amené parce que Donald Trump a dit que Londres était une zone de guerre. Je l'ai pour me protéger."





D’après un porte-parole du Metropolitan Police Service, il aurait finalement quitté les lieux avec ses proches avant l’arrivée de la police. Laquelle se serait contentée de saisir le couteau. Fils du demi-frère de Meghan Markle, Tyler Dooley n’était pas invité au mariage princier.