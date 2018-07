PEOPLE EXPRESS : le fils de Tina Turner se suicide, Justin Timberlake enflamme l'AccorHôtels Arena

Cela faisait quatre ans qu'il n'avait pas mis les pieds en France. Justin Timberlake a donné ce mardi soir un concert à l'AccorHotel Arena de Paris devant une foule en délire. 20 000 personnes ont entonné en choeur ses plus grands tubes "My Love", "Cry me a river", "Like I Love You", "Can't Stop The Feeling" mais aussi ses derniers titres issus de ses derniers albums, "Say Something" ou "Filthy". Mercredi 4 juillet, la star américaine remettra le couvert pour une deuxième date française, avant de partir à Glasgow, en Ecosse.