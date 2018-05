People Express : le demi-frère de Meghan Markle qualifie son mariage avec le prince Harry de "grosse erreur"

Dans une courte vidéo face caméra publiée sur son compte Instagram mardi, l'héroïne de la série "Veronica Mars" revient sur sa dépression et son anxiété. En soutenant la nouvelle campagne de sensibilisation du Child Mind Institute, un organisme caritatif venant en aide aux enfants souffrant de maladies mentales, la jeune femme de 37 ans s'adresse un message à elle-même, quand elle était plus jeune. "Je souffre d'anxiété et de dépression depuis mes 18 ans. Ce que je dirais à mon "jeune moi" c'est : ne te laisse pas berner par ce jeu de la perfection que les humains jouent. Instagram, les magazines et les séries recherchent une certaine esthétique. Tout semble si beau et les gens semblent n'avoir aucun problème. Mais tout le monde est humain. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde se sent parfois sale à l'intérieur."