People Express : le généreux don d'Emma Watson contre le harcèlement, Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent, Joe Jackson répond à Quincy Jones

Emma Watson se mobilise pour la lutte contre le harcèlement sexuel. Et pour combattre ce fléau, la star de la saga "Harry Potter" a mis la main au portefeuille. Ainsi, Emma Watson a versé, à titre personnel, plus d'un million de livres pour la création d'un fonds destiné à cette lutte. Ce don a été versé publiquement, via la plateforme de financement participatif GoFundMe, sur la page du "Justice and Equality Fund" qui cherche à mettre un terme aux inégalités hommes-femmes.