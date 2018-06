PEOPLE EXPRESS - Le palmarès des "Gérard de la télévision", Woody Allen soutient #Me too malgré les accusations

Patrick Sébastien déplore les choix de la direction de France 2. Dans une interview accordée au Parisien ce lundi 4 juin, l'animateur dénonce une nouvelle fois la réduction du nombre de programmations de son émission "Le plus grand cabaret du monde". Pour lui, il s'agit d'une injustice. "C’est l’émission la plus regardée sur TV5 Monde, c’est une référence mondiale. Elle est plus que digne du service public, a-t-il déclaré au quotidien. Je n’en demandais pas 25. J’en voulais juste deux de plus. Avant, il y en avait une par mois. J’ai un sentiment d’injustice. C’est pareil pour Michel Drucker. Je sais à quel point il en souffre. Ce mépris-là, il est terrible."