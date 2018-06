People express : le vin du mariage royal s'arrache, un nouvel album de Prince et Al Pacino dans le prochain Tarantino

Prince aurait eu 60 ans, ce jeudi. Une date symbolique choisie par la maison de disque du chanteur, Warner, pour dévoiler un titre inédit du chanteur, avant la sortie d'un album en automne. Intitulé Piano and a Microphone 1983, ce disque posthume sortira le 21 septembre prochain et sera composé de neuf titres, rapporte le site Rolling Stone. Des enregistrements originaux jamais entendus, enregistrés sur cassette par Prince lui-même, seul à son piano.





Au programme: les incontournables tubes Purple Rain, Strange Relationship et International Lover, mais aussi une reprise de Joni Mitchell (A Case of You) ainsi que trois morceaux inédits, Wednesday, Cold Coffee & Cocaine et Why The Butterflies. En attendant la sortie, Warner a dévoilé un premier extrait, Mary Don't You Weep, une reprise déjà entendue à Cannes lors de la projection du film BlacKkKlansman de Spike Lee. Ce nouvel album, que l'on peut déjà pré-commander, sera disponible en streaming, en CD ainsi qu'en vinyl. Une version deluxe sera également proposée.