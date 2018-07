PEOPLE EXPRESS : les hommages de Laura Smet et Penélope Cruz, la confession de Virginie Ledoyen

PEOPLE - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, on prend des nouvelles de Charles Aznavour, on lit le message rempli d’émotion de Penélope Cruz et on écoute attentivement Virginie Ledoyen.