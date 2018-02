People Express : les messages choux des sœurs Kardashian, le rap fou de Natalie Portman

Enceinte en même temps que Kylie, Khloé Kardashian devrait elle accoucher entre mars et avril. Elle n’a pas manqué non plus de féliciter sa sœur, en postant une photo où les deux femmes montrent leurs ventres arrondis. "Félicitations ma douce Kylie ! Quelle aventure magique ça a été ! Cela va me manquer de ne plus trainer avec nos gros ventres ensemble. Je n’aurais jamais imaginé, même dans un million d’années, que nous le ferions ensemble et c’est ce qui a rendu ces moments tellement spéciux", a-t-elle notamment écrit.