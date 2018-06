People Express : les mises au point de Johnny Depp, Demi Lovato chante ses addictions, la maison de Mohamed Ali à vendre

Il a ensuite parlé de son divorce avec Amber Heard et la terrible période qui a suivi. "J’étais au plus bas, bien plus que j’aurais pu l’imaginer. L’étape suivante c’était : "tu vas arriver quelque part avec tes yeux ouverts et tu vas partir d’ici les yeux fermés". Je ne pouvais pas supporter la douleur tous les jours". Dans l’article, l’acteur explique également que ses proches se méfiaient de sa relation avec Amber Heard, lui conseillant notamment de signer un contrat de mariage, ce qu’il a refusé. Accusé de violences conjugales par l’actrice lors de leur divorce, il lui a versé 7 millions de dollars.