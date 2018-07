PEOPLE EXPRESS - Les propos choc de la soeur de Meghan Markle, Miley Cyrus annule ses fiançailles avec Liam Hemsworth

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui on parle de la famille déjantée de Meghan Markle, des fiançailles de Miley Cyrus et Liam Hemsworth et zoom sur le business fructueux de Kim Kardashian.