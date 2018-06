People Express : mariage gay dans la famille royale, hommage en chanson à Chris Cornell par sa fille, message d’amour de Jennifer Garner à Ben Affleck

"Papa, je t’aime et tu me manques tellement. Tu étais le meilleur père que l’on pouvait avoir. Notre relation était tellement spécial et tu étais toujours là pour moi", a écrit Toni, 13 ans, en dessous de la vidéo. "Tu croyais en moi quand je ne le faisais pas. Ton amour me manque chaque jour. Enregistrer cette chanson avec toi était une expérience spéciale et incroyable, j’aimerais pouvoir la répéter des centaines de fois et je sais que toi aussi. Joyeuse fête des pères papa, rien ne se compare à toi."