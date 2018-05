People Express : Jean Dujardin et Nathalie Péchalat se marient, Elton John chante pour Harry et Meghan

"Est-ce que quelqu'un sait jouer du piano ?" Une question simple pour demander à Sir Elton John de pousser la chansonnette. C'était ce samedi, lors du mariage princier de Meghan et Harry. Le nouveau marié a invité son convive à se mettre au piano. Le chanteur s'est alors levé et s'est installé pour "un mini-concert", comme l'a rapporté une invitée au Daily Mail.





Sir Elton John a interprété plusieurs tubes de son répertoire comme Your Song, Tiny Dancer, Circle of Life et I'm Still Standing. Déjà convié au mariage de Kate Middleton et du prince William en 2011, celui qui a été adoubé par la reine d'Angleterre en 1998 a surtout offert l'un des moments les plus émouvants en interprétant Candle in the Wind lors des funérailles de son amie, la princesse Diana, en 1997.