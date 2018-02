People Express : mauvaise nouvelle pour les fans des Spice Girls, Shay Mitchell court (presque) nue à Los Angeles, des détails sur le mariage princier britannique

On en sait plus sur le déroulement des noces du prince Harry et de l’actrice américaine Meghan Markle. D’après le palais de Kensington cité par l’AFP, les deux tourtereaux traverseront Windsor en calèche le jour de leur mariage qui sera célébré à 12H00 le 19 mai prochain. "Ils espèrent que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier", souligne le palais.