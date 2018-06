People Express : Meghan Markle parmi les femmes britanniques les plus influentes, la tenue hors de prix d'Amal Clooney pour le mariage princier

Le magazine Vogue va bientôt dévoiler son classement des 25 femmes les plus influentes d’Angleterre. Et ce n’est pas une surprise d’y retrouver Meghan Markle. Fraîchement marié au prince Harry, l’actrice américaine parvient à se faire une place aux côtés de JK Rowling ou encore de Stella McCartney. Et pour cause : selon Vogue, elle est l'"une des femmes les plus reconnues dans le monde. Mais son influence s'étend bien au-delà de son style suivi avec attention puisqu'en tant que féministe bi-raciale venant d'Amérique, elle aide à forger une nouvelle identité de la monarchie".