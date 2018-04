People Express : Pippa Middleton enceinte, une actrice de Smallville arrêtée pour trafic sexuel

Une actrice de Smallville empêtrée dans un scandale de trafic sexuel. Allison Mack a été arrêtée vendredi après avoir été identifiée comme membre clé de la secte NXIVM d'esclaves sexuels. Passée devant une court fédérale à New York vendredi, elle a plaidé non coupable. Selon le Daily Mail, la jeune femme de 35 ans occuperait le "plus haut rôle" dans le harem et serait en charge du recrutement.





L'actrice qui interprète Chloé dans Smallville était chargée de dénicher des femmes pour participer à des prétendus séminaires sur le développement personnel alors, qu'en réalité, il s'agissait d’une secte déguisée dont le but était notamment de fournir des "esclaves sexuels" à son fondateur Keith Rainere. Les membres devaient suivre un régime strict de 500-800 calories et pouvaient être battues si elles ne répondaient pas immédiatement à leur maître. Le site américaine Variety rapporte qu'elle encourt 15 ans de prison.