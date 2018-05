People Express : Polanski grogne contre #MeToo, Calvin Harris sort de piste, réconciliation en vue entre Taylor Swift et Katy Perry

Katy Perry recolle les morceaux avec Taylor Swift

Katy Perry vs Taylor Swift. Depuis six ans, il y avait de l’eau dans le gaz entre les deux ex-futures amies. En témoigne notamment la chanson de Taylor Swift "Look What You Make Me Do", où elle n’hésitait pas à se déguiser en Katy pour la provoquer, rappelle le Daily Mail. Mais ce mardi, la diva de la pop a reçu un petit cadeau de la part de Katy, qu’elle a immédiatement partagé sur les réseaux sociaux. Une petite lettre accompagnée d’une branche d’olivier où l’on peut deviner les quelques mots. "Salut ma vieille amie. J’ai fait quelques erreurs. (…) J’en suis désolé". Des paroles qui ont semble-t-il touché Taylor, ravie d’enterrer la hache de guerre. "Merci Katy. Cela signifie beaucoup pour moi", a-t-elle précisé dans sa story Instagram. Alors, bientôt un duo ?