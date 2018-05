People Express : Rihanna de nouveau dévêtue, Pascal Cardonna s'exprime sur l'affaire Jeremstar, et Dicaprio peut-être dans une série

Et si Leonardo DiCaprio rejoignait le casting de la saison 3 de Stranger Things ? C'est le vœu le plus cher de Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven dans la série de Netflix, a remarqué Vanity Fair. "J’ai déjà tout prévu. Leo, si tu veux rejoindre le casting de Stranger Things, voici ton contrat".





L'acteur, qui n'est pas apparu dans une production télévisuelle ou une série depuis le début des années 1990, pourrait ne pas faire suite à sa demande. D'autant plus, qu'il prépare actuellement son grand retour au cinéma. Cet été, il participera au tournage du neuvième film de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, et développe deux biopics, l'un sur Theodore Roosevelt avec Martin Scorsese et l'autre sur Ulysse Grant avec Steven Spielberg.