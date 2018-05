People Express : Rihanna "heureuse" grâce à Macron et Mamoudou Gassama, Serena Williams encourage les mamans et le nouveau boyfriend de Kylie Minogue

Mardi 29 mai, pour la première fois depuis la naissance de son premier enfant - une fille, Alexis Olympia - en septembre dernier, Serena Williams a de nouveau disputé (et gagné) un match dans un tournoi du Grand Chelem. C'était à Roland-Garros, sur la terre battue parisienne. Un événement qui marque le véritable retour sur les courts de la reine du tennis mondial, elle qui avait déjà rejoué en mars dernier aux Etats-Unis (à Indian Wells et Miami) mais était apparue hors de forme. Ravie de reprendre sa vie de joueuse de tennis de très haut niveau seulement quelques mois après sa grossesse, l'Américaine - dans une combinaison noire ultra-moulante - en a profité pour envoyer sur les réseaux sociaux un message aux jeunes mamans qui pourraient plus ou moins bien vivre leur maternité. "Pour toutes les mamans qui ont eu un dur rétablissement après une grossesse, voilà. Si je peux le faire, vous aussi. Je vous aime toutes et tous !"