PEOPLE EXPRESS - Robin Williams diagnostiqué de la maladie de Parkinson avant sa mort, la baby shower déjantée d'Eva Longoria

Le 11 août 2014, le monde entier pleurait la disparition de Robin Williams. Quatre ans après son suicide, de nouvelles révélations font surface au sujet de l'acteur. Dans une biographie à paraître le 15 mai prochain, Dave Itzoff dévoile qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. C'est lors du tournage du film "La nuit au musée : le secret des pharaons" qu'a été diagnostiquée la maladie neuro-dégénérative.





Dans "Robin: The Definitive Biography of Robin Williams", on apprend ainsi que Robin Williams luttait contre la solitude et la perte de mémoire. "Il était incapable de se souvenir de ses dialogues. Il sanglotait dans mes bras tous les jours. C'était horrible. Horrible", a raconté la maquilleuse Cheri Minns au New York Post.