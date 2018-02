People Express : Selena Gomez déprime, Kate Upton balance et le grand retour des Spice Girls

…alors que ça ne va guère mieux pour Selena Gomez

Selena Gomez avait décidé de faire un break : rupture avec son petit copain The Weeknd (qu’elle avait vite remplacé par Justin Bieber), assez de la scène, et surtout à cause de cette greffe de rein réalisée en septembre 2017 pour soigner son lupus, explique le Huffington Post. Dans une interview accordée à Katherine Langford pour Harper’s Bazaar ce mercredi, elle a fait part de ses envies pour 2018 tout en reconnaissant qu’elle "n’en a pas terminé avec la dépression et les crises d’anxiété". Affaire à suivre, donc.