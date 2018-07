People express : Stormy Daniels divorce, R. Kelly s'explique et le gâteau de Taylor Swift pour l'anniversaire de Selena Gomez

Le chanteur de R&B américain R. Kelly est accusé d'abus sexuels. Ce lundi, dans un morceau intitulé "I Admit" ("Je reconnais"), il répond. Pendant 19 minutes, il révèle avoir été victime d'attouchements lors de son enfance. Lui qui est accusé de violences sexuelles.





"Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, que je devienne un artiste aussi détesté", se défend R. Kelly dans son nouveau morceau. "Quand je dormais on a pris ma virginité / Trop peur de dire quelque chose, alors j'ai juste remis la faute sur moi / Maintenant je suis là et j'essaie d'être le plus honnête" chante-t-il.





Pour justifier ses agissements avec les femmes, il explique avoir une sexualité "peu commune", sans jamais parler de viols ou d'agressions. "J'admets que j'ai couché avec toutes ces femmes / Qui étaient plus vieilles ou plus jeunes / Mais dites-moi comment on peut appeler ça de la pédophilie / Parce que ça c'est totalement fou".





Et il ajoute: "Vous pouvez avoir vos opinions / Vous avez le droit à vos opinions / Mais est-ce que je suis vraiment obligé d'aller en prison ou de perdre ma carrière à cause de vos opinions". "Je ne suis pas inculpé, pas arrêté, mon nom a été traîné dans la boue", conclut R. Kelly.