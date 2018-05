People Express : Stormy Daniels égérie de "la résistance", Brad Pitt fait des menaces de mort et Audrey Fleurot raconte son baby Blues

Elle recevra une symbolique "clé de la ville" lors d'une cérémonie à la boutique érotique Chi Chi La Rue, en présence du maire de West Hollywood.





La municipalité progressiste justifie cette décision en rappelant avoir "voté plusieurs résolutions pour s'opposer aux politiques de l'administration Trump et a appelé à la mise en place d'une procédure de destitution" à l'encontre de l'hôte de la Maison Blanche. Avant d'ajouter que Stormy Daniels représente la "résistance".





Stormy Daniels, 39 ans, affirme avoir eu une relation extra-conjugale avec le magnat de l'immobilier entre 2006 et 2007, ce que Donald Trump nie. Son avocat Michael Cohen avait admis lui avoir payé 130.000 dollars pour qu'elle garde le silence sur cette relation mais cette dernière a poursuivi Michael Cohen et le président américain pour annuler cette clause de confidentialité. Elle affirme que Donald Trump n'a pas signé ce contrat et qu'il n'est donc pas valide.





L'actrice, également danseuse érotique et réalisatrice de films X affirme aussi avoir fait l'objet de menaces sur cette affaire.