People Express : Un hommage à la princesse Diana, Justin Bieber fiancé et Mel B ruinée

De son côté Justin Bieber est revenu sur cette annonce sur Instagram :"Je voulais attendre encore pour le dire mais les mots voyagent vite. Écoute simplement Hailey, je suis tellement amoureux de toi et de tout ce que tu es! (...) Je promets de conduire notre famille avec honneur et intégrité en laissant Jésus nous guider dans tout ce que nous faisons et pour chaque décision que nous prenons. Mon cœur est entièrement à toi et je te ferai toujours passer avant! Tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin et je ne voudrais pas la passer avec quelqu'un d'autre, tu me rends tellement meilleur et on se complimente si bien l'un l'autre!! [...] c'est drôle, car maintenant avec toi, tout semble avoir du sens!".