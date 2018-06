People Express : un symbole nazi sur un collier de Shakira, Ed Sheeran accusé de plagiat, le clip posthume de XXXTentacion

Plusieurs fois accusés de plagiat durant sa carrière pour des titres comme Shape of you ou The rest of your life, Ed Sheeran doit une nouvelle fois se défendre. Une entreprise détenant un tiers des droits de la chanson Lets get it on de Marvin Gaye (décédé en 1984) affirme qu’elle a été reprise pour créer le tube Thinking out loud (plus de deux milliards de vues sur Youtube). D’après le site TMZ, l’entreprise a porté plainte en 2016 et lui réclame aujourd’hui 100 millions de dollars (86,4 millions d’euros). Si vous souhaitez vous faire une idée de la ressemblance (ou non) entre les deux morceaux, les deux vidéos sont à votre disposition ci-dessous.