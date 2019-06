La top modèle Bar Refaeli attend son troisième enfant

Elle est aux anges. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Bar Refaeli a annoncé à ses fans qu'elle attendait son troisième enfant. "Je suis enceinte", a simplement lancé en hébreu la top model israélienne âgée de 34 ans aux côtés de son ami, l'animateur Assi Azar. “OOPS I did it again" ("Oups, je l'ai fait à nouveau"), a-t-elle écrit avec humour sous la vidéo en référence à la célèbre chanson de Britney Spears.





Un mois après avoir présenté l'Eurovision qui se déroulait cette année à Tel Aviv, Bar Refaeli se prépare donc à pouponner avec son mari, l'homme d'affaire Adi Ezra. Le couple qui s'est marié en 2015 a déjà deux petites filles : Liv, né en août 2016, et Elle, née en octobre 2017. SI elle avait déjà annoncé ses deux précédentes grossesses sur les réseaux sociaux, Bar Refaeli demeure malgré tout très discrète sur sa vie privée. Elle n'a jamais posté de photos de ses enfants, ni parlé en détail de son quotidien de maman.