Les causes de la mort de l’ex-femme de P. Diddy révélées

Kim Porter a partagé la vie de P. Diddy entre 1994 et 2007, une relation qui avait vu la naissance de trois enfants. Sur son compte Instagram notamment, la star du rap avait posté plusieurs messages, faisant état de sa détresse. "Depuis trois jours, j'essaye de me réveiller de ce cauchemar", disait-il, ou encore : "Aujourd'hui, je vais te rendre hommage, je vais essayer de trouver les mots pour expliquer notre relation qui est impossible à raconter avec des mots. Nous étions plus que les meilleurs amis du monde, nous étions plus que des âmes sœurs. Nous étions quelque chose d'autre. Et tu me manques tellement."

Plusieurs autres stars de la musique lui avaient également rendu hommage.